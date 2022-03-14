بايدن وماكرون يؤكدان ضرورة محاسبة روسيا

قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكدا في اتصال هاتفي، التزامهما بمحاسبة روسيا على شن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.