بايدن يؤكّد: سياسة "الغموض الإستراتيجي" مع تايوان لم تتغير

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الثلاثاء، أن سياسة واشنطن حيال تايوان، والقائمة على "الغموض الإستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتُبرت مؤشراً على وجود تغيّر.