بايدن يؤكّد: سياسة "الغموض الإستراتيجي" مع تايوان لم تتغير

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الثلاثاء، أن سياسة واشنطن حيال تايوان، والقائمة على "الغموض الإستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتُبرت مؤشراً على وجود تغيّر.
ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة قد انتهت، رد بايدن بـ "لا".
وقال بايدن: "لم تتغيّر السياسة أبداً. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي أمس"، حسبما نقلت "فرانس برس".
واعتبر الرئيس الأميركي، الإثنين، أن الصين "تلعب بالنار" بشأن تايوان، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستساعد في الدفاع عن تايوان من أي غزو صيني".
وأكّد بايدن أن "الولايات المتحدة سترد عسكرياً إذا غزت الصين تايوان. هذا التزامٌ قطعناه على أنفسنا".
وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اليابان، المحطة الثانية من رحلته الهادفة إلى تعزيز الريادة الأميركية في آسيا، بمواجهة تصاعد نفوذ الصين، والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.