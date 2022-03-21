بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا

وسيناقش الرئيس "كيفية استجابة الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلقتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا".