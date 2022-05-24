"بايدن" يحسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

وتفصيلاً، نسبت المجلة إلى مصدر آخر مطلع أن بايدن أبلغ قراره لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية في الرابع والعشرين من إبريل نيسان الماضي، مضيفًا أن القرار "نهائي تمامًا" وأن ما وصفها "بنافذة الامتيازات" الإيرانية قد أغلقت.

واعتبرت المجلة أن قرار بايدن يعقد بشكل كبير الجهود الدولية الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، مشيرة إلى أن مسؤولاً أمريكيًا مطلعًا أبلغها الشهر الماضي أن واشنطن لن ترفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، إذا لم توافق طهران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية فيما بعد الاتفاق النووي.