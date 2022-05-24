"بايدن" يحسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

نقلت مجلة بوليتيكو الثلاثاء عن مسؤول غربي كبير، لم تسمّه، القول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، نسبت المجلة إلى مصدر آخر مطلع أن بايدن أبلغ قراره لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية في الرابع والعشرين من إبريل نيسان الماضي، مضيفًا أن القرار "نهائي تمامًا" وأن ما وصفها "بنافذة الامتيازات" الإيرانية قد أغلقت.
واعتبرت المجلة أن قرار بايدن يعقد بشكل كبير الجهود الدولية الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، مشيرة إلى أن مسؤولاً أمريكيًا مطلعًا أبلغها الشهر الماضي أن واشنطن لن ترفع تصنيف الإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني، إذا لم توافق طهران على اتخاذ خطوات معينة لتهدئة المخاوف الأمنية فيما بعد الاتفاق النووي.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن موقف الإدارة الأمريكية لن يتغير "خصوصًا بالنظر إلى التهديدات المستمرة من قِبل الحرس الثوري الإيراني ضد الأمريكيين"، بحسب المجلة.
وأضاف المسؤول أن "رفض إيران اتخاذ مثل هذه الخطوات الأمنية، جنبًا إلى جنب مع المخاوف السياسية المتزايدة في الكونغرس وغيره فيما يتعلق بتصنيف الإرهاب، يعني أن إدارة بايدن من غير المرجح في هذه المرحلة".
وخاضت إيران والقوى العالمية جولات مفاوضات في فيينا خلال الأشهر الماضية بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم بين الجانبين عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدها بثلاث سنوات.