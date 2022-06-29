بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في كل أنحاء أوروبا

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن أن بلاده ستعزّز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن الحلف من "الردّ على التهديدات الآتية من الاتجاهات كافة وفي كلّ المجالات: برًا وجوًا وبحرًا".