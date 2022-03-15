"بايدن" يعلن عن تمويل حكومي بأكثر من 13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا

وأفاد أحد المصدرين بأن إحدى الخطط التي هي قيد الدراسة تشمل اجتماع بايدن مع زعماء آخرين من الحلف في الثالث والعشرين من مارس في بروكسل على أن يتوجه بعد ذلك إلى بولندا.