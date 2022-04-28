بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

وقال البيت الأبيض في بيان: إن من شأن مصادرة الأموال الروسية "تحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق "بأوكرانيا" جراء العدوان الروسي"؛ وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".