بايدن يوقِّع أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حَمْل السلاح

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حَمْل الأسلحة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في حفظ أرواح كثير من الأمريكيين.
وقال بايدن: "رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة، من شأنها إنقاذ أرواح".
وينص القانون على التحقق من السجلَّيْن الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فيدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتًا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدًا على الآخرين، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.
ولا يشمل القانون إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديمقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبًا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.