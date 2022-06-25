بايدن يوقِّع أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم حَمْل السلاح

وينص القانون على التحقق من السجلَّيْن الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فيدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتًا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدًا على الآخرين، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.