بدءًا من يونيو المقبل.. أبوظبي تحظر الأكياس البلاستيكية

وقالت: "في إطار خطتنا للحد من استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، نشجع الجميع على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، واليوم نعلن عن فرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة أبوظبي؛ لما لها من تأثير سلبي كبير على البيئة والتنوع البيولوجي".