بدء إجلاء المدنيين من مدينة "ماريوبول" الأوكرانية

جدير بالذكر أن ممر إجلاء المدنيين يقود إلى مدينة زابوريجيا التي تبعد 220 كيلومترًا إلى الشمال الغربي.

وكان رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو قد أعلن، السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.