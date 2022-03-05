بدء إجلاء المدنيين من مدينة "ماريوبول" الأوكرانية

شهدت مدينة ماريوبول الأوكرانية، السبت، الشروع في إجلاء المدنيين منها، بينما تطوق القوات الروسية المدينة التي تضم ميناء استراتيجيًا على بحر آزوف.
وكانت موسكو قد أعلنت وقفًا لإطلاق النار، السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما ماريوبول.
وبحسب وكالات الأنباء الروسية: ذكرت وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".
وأشار مجلس بلدية ماريوبول إلى اتفاق لوقف موقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات، للسماح للمدنيين بالمغادرة.
وقال المصدر نفسه على تطبيق "تليغرام": "في المجموع سيحتاج الأمر إلى مراحل عدة ليتمكن كل شخص يرغب في الرحيل من مغادرة المدينة".
جدير بالذكر أن ممر إجلاء المدنيين يقود إلى مدينة زابوريجيا التي تبعد 220 كيلومترًا إلى الشمال الغربي.
وكان رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو قد أعلن، السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها.
وقال بويتشينكو على تطبيق "تليغرام": "منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا التي تضم نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة"، داعيًا إلى "مواصلة المقاومة".
وأضاف: "نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار".
وأردف: "أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة".