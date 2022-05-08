بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مشروع الرعاية الصحية يقدم خدماته لـ 122621 يمنياً

قدّم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، خدماته الطبية والتغذية لـ 122621 مستفيداً خلال شهر مارس 2022 م، بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغت الخدمات المقدمة من خلال المشروع 243.813 خدمة، فيما شكلت نسبة الذكور من المستفيدين 35.4 %، وشكلت نسبة الإناث 64.6 %.