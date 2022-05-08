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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مشروع الرعاية الصحية يقدم خدماته لـ 122621 يمنياً

خلال مارس فقط ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء
بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مشروع الرعاية الصحية يقدم خدماته لـ 122621 يمنياً
واس
واس

قدّم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، خدماته الطبية والتغذية لـ 122621 مستفيداً خلال شهر مارس 2022 م، بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغت الخدمات المقدمة من خلال المشروع 243.813 خدمة، فيما شكلت نسبة الذكور من المستفيدين 35.4 %، وشكلت نسبة الإناث 64.6 %.

يُذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضّع والأمهات الحوامل والمراضع، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة التشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الرعاية الصحية

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