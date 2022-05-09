بدون برنامج سياسي.. ماركوس نجل ديكتاتور الفلبين الراحل يفوز بانتخابات الرئاسة

ووفقًا للإحصاءات غير الرسمية للجنة الانتخابات، فقد حصل ماركوس الابن على 29.9 مليون صوت، تعادل نحو ضعفَي ما حصلت عليه نائبة الرئيس ليني روبريدو، وذلك بعد فرز 93.8 في المئة من الأصوات المؤهلة. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت نحو 80 في المئة، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية الشهر الجاري.