برصاصة اخترقت بطنه.. الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا شمال الخليل

وأشارت إلى أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.