برصاصة اخترقت بطنه.. الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا شمال الخليل

قتل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، الشاب الفلسطيني محمود فايز أبو عيهور، بإطلاق الرصاص الحي عليه في بلدة حلحول شمال الخليل، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن "أبو عيهور" (27 عاماً)، أصيب برصاصة اخترقت بطنه، والحجاب الحاجز، والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.
وأشارت إلى أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة إعدام الشاب محمود فايز أبو عيهور، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوزارة في بيان: "إن هذه الجريمة الجديدة جزءًا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ودوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية".