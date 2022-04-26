برصاصة في الرأس.. الاحتلال يغتال شاباً فلسطينياً في الضفة الغربية

قتل الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً وأصاب ثلاثة آخرين بجراح، خلال مداهمة لاعتقال أشخاص في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبيّنت الوزارة أن أحمد إبراهيم عويدات (20 عامًا) توفي بعد إصابته بطلق ناري في رأسه، وأُصيب ثلاثة آخرون بجراح، ويتلقون العلاج في المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبهم، أفاد سكان محليون بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين هما: أب وابنه.
من ناحيته، ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات ردّت بأدوات فضّ أعمال الشغب والذخيرة الحية عندما رشقها فلسطينيون بالحجارة، أثناء القبض على مطلوبين في مخيم عقبة جبر للاجئين.
من جهته، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والبلدات والمخيمات.