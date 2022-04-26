برصاصة في الرأس.. الاحتلال يغتال شاباً فلسطينياً في الضفة الغربية

وبيّنت الوزارة أن أحمد إبراهيم عويدات (20 عامًا) توفي بعد إصابته بطلق ناري في رأسه، وأُصيب ثلاثة آخرون بجراح، ويتلقون العلاج في المستشفى، وفقاً لـ"رويترز".