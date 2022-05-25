برصاص حي في الرأس.. الاحتلال يغتال صبياً فلسطينياً في نابلس

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن أطقمه عالجت 80 مصاباً على الأقل في هذا الموقع من بينهم مصابون بأعيرة حية وبرصاص مطاطي، وبسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.