برصاص حي في الرأس.. الاحتلال يغتال صبياً فلسطينياً في نابلس

قتِل فتى فلسطين يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس، اليوم (الأربعاء).
وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى غيث رفيق يامين استُشهد متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن أطقمه عالجت 80 مصاباً على الأقل في هذا الموقع من بينهم مصابون بأعيرة حية وبرصاص مطاطي، وبسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.
من جهته، ذكر جيش الاحتلال عبر "تويتر" أنه "ردّ بإطلاق أعيرة نارية حية على مئات الفلسطينيين، الذين رشقوا جنوده بالحجارة والقنابل الحارقة خلال زيارة لمصلين يهود لقبر يوسف".