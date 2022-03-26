برلمانيون أوروبيون: جرائم الحوثيين في حق المدنيين تَسببت في نزوح الآلاف وأضرت بالمستشفيات والمدارس

أجمَعَ عدد من البرلمانيين الأوروبيين، على أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في اليمن؛ تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتسببت في نزوح الآلاف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (السبت).
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي (فولفيو ماتشللو، وأندريا كاروبو، وآنا سينزيا بونفريسكو، وجوزيبي فيراندينو، ولوسيا فولو، وإسابيلا أدينولفي، ومستشار البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط الدكتورة منال المسلمي، ونائبة البرلمان الأوروبي عضو لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيلا توفاجليري، وعضو لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء لويزا ريجيمنتي)، في الندوة الحقوقية المنعقدة في البرلمان الأوروبي بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في هجمات إرهابية؛ خاصة في محافظتي مأرب وتعز.
وبيّنوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم بحق اللاجئين الأفارقة بحرقهم.
ولفت البرلمانيون إلى الانتهاكات الحوثية طالت النساء من خلال العنف الجسدي والنفسي والاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري.
وأضافوا أن النساء هن الفئة الأكثر تضررًا وضعفًا في مناطق النزاع، وأن النساء في حاجة للحماية والدعم النفسي.
وطالبوا بضرورة العمل عن كثب مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؛ لتمكين المرأة وحمايتها، وكذلك دعم كفاحها من أجل حقوقها.