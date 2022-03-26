برلمانيون أوروبيون: جرائم الحوثيين في حق المدنيين تَسببت في نزوح الآلاف وأضرت بالمستشفيات والمدارس

أجمَعَ عدد من البرلمانيين الأوروبيين، على أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في اليمن؛ تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتسببت في نزوح الآلاف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم (السبت).