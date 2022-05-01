برلين: رفع العقوبات عن روسيا ممكن فقط بعد سحب قواتها من أوكرانيا

ووفقًا لوزيرة الخارجية الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه بعد الآن بناء علاقات مع روسيا على النحو الذي كانت عليه قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.