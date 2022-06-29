بريطانيا.. ارتفاع نسبة سرقة الوقود في محطات البنزين بنسبة 61 ٪

وفي التفاصيل، ذكرت جمعية تجار التجزئة للبنزين، أن حوادث الخروج من السيارة، حيث يملأ سائق السيارة ولا يبذل أي محاولة للدفع قبل مغادرته، قد زادت بنسبة 61 ٪ حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.