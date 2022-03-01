بريطانيا تجمد أصول الصندوق السيادي الروسي

جمدت بريطانيا، اليوم "الثلاثاء"، أصول كيانين روسيين من بينهما صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية التي تفرض على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

كما جمدت بريطانيا الأصول المملوكة لأربعة من كبار مسؤولي الجيش في بيلاروسيا، بسبب زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض أو تهديد سيادتها واستقلالها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن كلًّا من: أندري بورديكو، وفيكتور جوليفيتش، وسيرجي سيمونينكو، وأندري جوك، يخضعون لتجميد الأصول، بالإضافة لمعاقبة شركتين دفاعيتين.