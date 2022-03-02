بريطانيا تدعو العالم لمطالبة روسيا بالانسحاب من أوكرانيا.. وموسكو تهدد بقطع العلاقات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، والمطالبة بانسحاب قواتها من هذا البلد، خلال تصويت مرتقب في الجمعية العامة، اليوم (الأربعاء).

واتهم "جونسون" أمام النواب في مجلس العموم البريطاني، روسيا بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه إذا قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضاعفة هجومه، فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

في غضون ذلك، لم يستبعد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل؛ وذلك في رد موسكو على الموقف البريطاني على غزوها لأوكرانيا.

وقال "كيلين" في تصريحات لقناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".