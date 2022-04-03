بريطانيا تدعو للتحقيق في هجمات روسيا على الأوكرانيين باعتبارها جرائم حرب

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم (الأحد)، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين، باعتبارها "جرائم حرب".
وذكرت ليز تروس في بيان نقلته "رويترز"، أن "الحكومة البريطانية ترى أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالاً مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا".
وقالت: "يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب".
وأضافت "تروس: "لن نسمح لروسيا بالتستر على تورطها في هذه الفظاعات من خلال التضليل الإعلامي الخبيث".
وبينت أن المملكة المتحدة ستدعم بشكل كامل أي تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية.