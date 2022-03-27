بريطانيا ترفض رفع العقوبات عن روسيا.. وتكشف شرطها

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس؛ السبت، أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا يمكن أن ترفع إلا إذا وافقت موسكو على وقفٍ كاملٍ لإطلاق النار وسحبت قواتها.