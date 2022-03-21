بريطانيا تستدعي الملحق العسكري الروسي احتجاجاً على عنف القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين

وذكرت الوزارة عبر "تويتر"، أن المساعد الدائم الثاني لوزير دفاع بريطانيا لورانس لي، أعرب عن احتجاجه بأقوى العبارات على أعمال العنف المستمرة وغير المبررة التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين الأبرياء.