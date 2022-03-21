بريطانيا تستدعي الملحق العسكري الروسي احتجاجاً على عنف القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين

استدعت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الاثنين)، الملحق العسكري الروسي للمرة الثانية؛ بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا، وسلوك القوات المسلحة الروسية.
وذكرت الوزارة عبر "تويتر"، أن المساعد الدائم الثاني لوزير دفاع بريطانيا لورانس لي، أعرب عن احتجاجه بأقوى العبارات على أعمال العنف المستمرة وغير المبررة التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين الأبرياء.
وأضافت أن "لي" ذكّر الملحق العسكري الروسي بالتزامات موسكو بموجب اتفاقية جنيف.
وبينت أن لي شدد على أن المدارس والمسارح والمستشفيات ليست أهدافاً عسكرية مشروعة.
وأفادت الوزارة بأن المساعد الدائم حذر روسيا من أن بريطانيا ستجمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب، وكرر مطالبة لندن لروسيا بسحب قواتها من أوكرانيا على الفور.