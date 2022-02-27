بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا إذا كانت جادة في المفاوضات

طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم (الأحد)، روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا إذا كانت جادة بشأن المفاوضات التي عرضتها على أوكرانيا.

وحذرت ليز تروس من أنه "ربما يشكل التصعيد الروسي في أوكرانيا بداية نهاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتوقعت في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن يطول أمد الحرب، في ظل تواصل مقاومة القوات الأوكرانية.

وبينت الوزيرة أن الحكومة البريطانية أعدت قائمة عقوبات تضم بعض شخصيات النخبة الحاكمة في روسيا.

وأضافت أنها أعدت قائمة أهداف تضم شخصيات النخبة الحاكمة في روسيا، وكل بضعة أسابيع ستستهدف الحكومة طائراتهم الخاصة، وأموالهم وممتلكاتهم الأخرى.

ولفتت إلى أن العقوبات ستستغرق وقتاً، ليس لإضعاف الاقتصاد الروسي فقط، ولكن لإضعاف آلة الحرب الروسية.