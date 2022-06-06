بريطانيا.. "جونسون" ينجو من سحب الثقة ويفوز بـ59% من أصوات حزبه

وشدد جونسون مراراً على أنه ليس لديه أي نية للاستقالة، لكن الدعوات التي تطالبه بذلك تتزايد بشكل مستمر، منذ أن كشف تحقيق داخلي الشهر الماضي إقامته حفلات بمقر الحكومة خلال جائحة كورونا، ضارباً بعرض الحائط القيود المرتبطة بمكافحتها.