بريطانيا: روسيا تعرضت لـ"خسائر جسيمة" في صفوف ضباطها
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، إن روسيا تعرضت لخسائر جسيمة في صفوف ضباطها من الرتب المنخفضة والمتوسطة، خلال حربها الدائرة مع أوكرانيا.
وكتبت الوزارة، في "تويتر"، أن "قادة الكتائب والألوية ينتشرون الآن في أكثر المواقع خطورة، في حين يقود أصحاب الرتب الدنيا العمليات التكتيكية منخفضة المستوى، بحسب أحدث تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية".
ولفتت إلى تواتر العديد من التقارير ذات المصداقية عن حالات عصيان داخلية بين أفراد القوات الروسية في أوكرانيا.
ورجحت ـ بحسب تقرير الاستخبارات البريطانية - أن يؤدي النقص في قادة الفرق ذوي الخبرة والمصداقية إلى تراجع كبير في المعنويات واستمرار ضعف الانضباط.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن من المرجح أن يفاقم فقد صغار الضباط من مشكلات روسيا المتعلقة بتحديث القيادة والمراقبة.
يذكر أن، القوات الروسية، كثفت هجومها، اليوم الاثنين، على "سيفيرودونتسك"، وهي مدينة رئيسية في جنوب شرق منطقة دونباس، وتستهدفها روسيا بعد أن فشلت في احتلال العاصمة كييف مع بدايات الحرب.