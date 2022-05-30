بريطانيا: روسيا تعرضت لـ"خسائر جسيمة" في صفوف ضباطها

يذكر أن، القوات الروسية، كثفت هجومها، اليوم الاثنين، على "سيفيرودونتسك"، وهي مدينة رئيسية في جنوب شرق منطقة دونباس، وتستهدفها روسيا بعد أن فشلت في احتلال العاصمة كييف مع بدايات الحرب.