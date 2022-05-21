بريطانيا: روسيا تواجه نقصاً في الطائرات المسيّرة.. وستواجه أزمة قريباً

توقّعت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تعاني -على الأرجح- نقصاً في طائرات الاستطلاع المسيّرة المناسبة التي تحاول استخدامها لتحديد الأهداف التي ستقصفها بالمقاتلات أو المدفعية.
وأفاد تقرير للوزارة بأن ذلك النقص تفاقم بسبب محدودية قدرات التصنيع المحلية الناتجة عن العقوبات.
وقالت بريطانيا في نشرة دورية إنه إذا استمر المعدل الحالي للخسائر التي تتكبّدها روسيا في الطائرات المسيّرة، فإن قدرة القوات الروسية على المراقبة والاستطلاع ستتدهور بشكل أكبر، ما يؤثر سلباً في فعالية العمليات، وفق "رويترز".