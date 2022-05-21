بريطانيا: روسيا تواجه نقصاً في الطائرات المسيّرة.. وستواجه أزمة قريباً

وقالت بريطانيا في نشرة دورية إنه إذا استمر المعدل الحالي للخسائر التي تتكبّدها روسيا في الطائرات المسيّرة، فإن قدرة القوات الروسية على المراقبة والاستطلاع ستتدهور بشكل أكبر، ما يؤثر سلباً في فعالية العمليات، وفق "رويترز".