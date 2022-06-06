بريطانيا ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ إم 270

أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق، يمكنها ضرب أهداف على بُعد 80 كيلومترًا؛ في خطوةٍ جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ردًّا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.