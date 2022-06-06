بريطانيا ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ إم 270

أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق، يمكنها ضرب أهداف على بُعد 80 كيلومترًا؛ في خطوةٍ جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ردًّا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي معرض توضيحه لسبب إرسال منظومة راجمات الصواريخ المتعددة "إم 270"، قال وزير الدفاع "بن والاس": إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية.
وأضاف في بيان: "هذه الأنظمة الصاروخية متعددة الإطلاق وعالية القدرة؛ ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل..".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي: إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ "إم 142 أو هيمارس"، بعد تلقي تأكيدات من كييف بأنها لن تُستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة ذخائر بعيدة المدى لأنظمة هيمارس وفق "سكاي نيوز".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تزود أوكرانيا بأربع منظومات "هيمارس إم 142" جنبًا إلى جنب مع نظام الصواريخ الموجهة متعدد الإطلاق، الذي قالت إنه يبلغ مداه أكثر من 64 كيلومترًا.
وقالت لندن: إن القوات الأوكرانية ستتدرب على كيفية استخدام منصات الإطلاق الجديدة في بريطانيا، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستدرب أفرادًا أوكرانيين على استخدام العربات المدرعة.