بريطانيا: عناصر من فاغنر الروسية تنتشر شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن مرتزقة روسًا من مجموعة فاغنر، ينتشرون في شرق أوكرانيا؛ مشيرة إلى أنه وفقًا لتقديراتها؛ فإن ما يزيد على ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية، يمكن أن يشاركوا في القتال ضد القوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: إن "مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، انتشرت في شرق أوكرانيا".
وأضافت في تغريدة ثانية: "من المتوقع أن ينشروا أكثر من ألف مرتزق، بمن فيهم قادة كبار في المجموعة؛ لتنفيذ عمليات قتالية".
واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثالثة أنه "بسبب خسائرها الفادحة وغزوها الذي يراوح مكانه إلى حد بعيد؛ فإن روسيا اضطرت -على الأرجح- أن تجعل الأولوية لانتشار عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عمليات المجموعة في إفريقيا وسوريا".
وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي مزيدًا من العقوبات على شخصيات وكيانات روسية؛ بما في ذلك مجموعة فاغنر، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهة أخرى، قالت الاستخبارات الأوكرانية: إن روسيا حشدت قوات ومعدات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا، أكثر مما كانت عليه في 24 فبراير.
ورصدت الاستخبارات الأوكرانية نشر روسيا لـ125 ألف جندي في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا فيما بلغ عدد الجنود الروس داخل أوكرانيا 140 ألفًا.