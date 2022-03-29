بريطانيا: عناصر من فاغنر الروسية تنتشر شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن مرتزقة روسًا من مجموعة فاغنر، ينتشرون في شرق أوكرانيا؛ مشيرة إلى أنه وفقًا لتقديراتها؛ فإن ما يزيد على ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية، يمكن أن يشاركوا في القتال ضد القوات الأوكرانية.