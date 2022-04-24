بريطانيا متحدثةً عن فظائع: لن نهدأ حتى يفشل "بوتين" وتنتصر أوكرانيا!

وأتت تلك التطورات، في الوقت الذي يُكثّف فيه الروس هجومهم، في محاولة للسيطرة الكاملة على المنطقة الصناعية آزفستال في ماريوبول، والمنطقة الشرقية لأوكرانيا بشكل عام والتي تسمى دونباس.