بسبب الإساءة للقضاء.. محكمة عراقية تستدعي وزير الخارجية الأسبق "زيباري"

أصدرت محكمة عراقية، اليوم (الثلاثاء)، أمراً باستدعاء وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري؛ بسبب الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأفادت "واع" بأن هذا القرار جاء؛ بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير الماضي، باستبعاد "زيباري" نهائياً عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
وانتقد "زيباري" قرار المحكمة ووصفه بأنه "ظالم وحرم مواطنًا عراقيًا من حق الترشح".