بسبب الحصار الروسي.. الرئيس الأوكراني يحذّر من أزمة غذاء ومجاعة عالمية

وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث إلى حوار شانغري-لا الأمني الآسيوي المنعقد في سنغافورة، من مكان غير معلوم في كييف اليوم؛ أن بلاده غير قادرة على تصدير ما يكفي من الغذاء بسبب ما وصفه بـ"الحصار الروسي"، وأن العالم سيواجه "أزمة غذاء ومجاعة حادّة وخطيرة".