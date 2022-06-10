بسبب القصف الإسرائيلي.. سوريا تعلق حركة الطيران في مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة، تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، بسبب "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، في حين أكد عضو هيئة المصالحة السورية، عمر رحمون، أن سبب تعليق الرحلات يعود لقصف إسرائيلي استهدف للمهبط الرئيسي للمطار.