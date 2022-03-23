بصواريخ عالية الدقة من البحر.. روسيا: دمرنا ترسانة أسلحة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني" بأوكرانيا، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.
وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية؛ وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.
وقامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ24 ساعة الماضية؛ وفق "روسيا اليوم".
ودمّرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية: 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.