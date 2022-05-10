بطلب من فرنسا والمكسيك.. جلسةٌ لمجلس الأمن حول أوكرانيا الخميس

كما أن الجلسة المقررة في نيويورك الخميس، ستكون الأولى لمجلس الأمن منذ أصدر الجمعة بإجماع أعضائه، بيانًا أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في سعيه إلى حل سلمي" للحرب في أوكرانيا.