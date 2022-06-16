بطلق ناري في الصدر.. مقتل متظاهر سوداني في أم درمان

قتل متظاهر اليوم (الخميس)، في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم، خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المتسببين في مقتل محتجين.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بأن "متظاهراً لم يجر التعرف على بياناته بعد قُتِل، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش، أطلقته قوات الأمن في مدينة أم درمان في أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم".
وبيت اللجنة عبر موقعها على "فيسبوك"، أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 102 منذ بدء المظاهرات التي تخرج بانتظام للمطالبة بالحكم المدني منذ أواخر أكتوبر الفائت.
وخرج مئات المتظاهرين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل ومدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة.