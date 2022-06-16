بطلق ناري في الصدر.. مقتل متظاهر سوداني في أم درمان

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بأن "متظاهراً لم يجر التعرف على بياناته بعد قُتِل، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش، أطلقته قوات الأمن في مدينة أم درمان في أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم".