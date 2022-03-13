بعدما وصفه "صالح" بالجريمة الإرهابية.. إيران تتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل

كان مسؤول أمريكي صرح لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، اليوم (الأحد)، انطلقت من إيران، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.