بعدما وصفه "صالح" بالجريمة الإرهابية.. إيران تتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل

أعلن "الحرس الثوري" الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة كردستان العراق، اليوم الأحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
وأشار "الحرس الثوري" إلى أنه استهدف "مركزاً استراتيجياً" إسرائيلياً في شمال العراق، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب مصادر أمنية كردية، فإن مناطق متفرقة بمدينة أربيل شهدت فجر اليوم هجوماً بـ12 صاروخاً دون وقوع إصابات.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الأحد)، أن استهداف مدينة أربيل بالصواريخ جريمة إرهابية مُدانة.
وقال الرئيس صالح، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "القصف يأتي في توقيت مريب مع بوادر الانفراج السياسي، ويستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".
وأضاف: "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".
كان مسؤول أمريكي صرح لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، اليوم (الأحد)، انطلقت من إيران، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وقال مراسل للتلفزيون الإيراني يعمل في العراق: إن الصواريخ أطلقت على "قواعد إسرائيلية سرية".