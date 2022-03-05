بعد إخفاق انتخابه.. إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس العراق

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم "السبت"، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جمودًا سياسيًا.
وشارك بالجلسة 265 نائبًا من أصل 329، وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203، فيما رفض 62 نائبًا التصويت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يومًا منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور؛ ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير.
واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان، وبناء على ذلك عقد المجلس اليوم جلسة لطرح القرار على التصويت.
وأُرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كرديًا؛ لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية، خصوصًا بين أبرز حزبين كرديين.