بعد إخفاق انتخابه.. إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس العراق

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم "السبت"، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جمودًا سياسيًا.