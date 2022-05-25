بعد إدانته في "فضيحة الحفلات".. "جونسون": أشعر بالخزي وأعتذر

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، اعتذاره عن حضور احتفال في مقر الحكومة في يونيو 2020، رغم الإغلاق العام الذي فرضته حكومته؛ بسبب فيروس كورونا، وذلك في أعقاب صدور تقرير التحقيق الداخلي في "فضيحة الحفلات".