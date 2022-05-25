بعد إدانته في "فضيحة الحفلات".. "جونسون": أشعر بالخزي وأعتذر

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، اعتذاره عن حضور احتفال في مقر الحكومة في يونيو 2020، رغم الإغلاق العام الذي فرضته حكومته؛ بسبب فيروس كورونا، وذلك في أعقاب صدور تقرير التحقيق الداخلي في "فضيحة الحفلات".
وقال "جونسون" أمام البرلمان البريطاني: "أتحمل المسؤولية بالكامل عن كل شيء حدث تحت رئاستي، وأشعر بالخزي، وتعلمت الدرس".
وأضاف: "إن بعض الحفلات طالت أكثر مما يجب، وهناك خرق واضح للقواعد".
وذكر أنه لم يكن على علم بالأحداث التي تلت الحفل، وأنه مستاء للغاية من بعض السلوكيات التي حدثت.
من جانبه، طالب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، بوريس جونسون بالاستقالة.