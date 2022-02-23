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بعد إنهاء ملف تعويضات الكويت: "الرئيس العراقي": طوينا فصول "الحرب العبثية"

"صالح": اليوم ننطلق نحو علاقات أفضل مع جيراننا وأشقائنا
بعد إنهاء ملف تعويضات الكويت: "الرئيس العراقي": طوينا فصول "الحرب العبثية"

الرئيس العراقي برهم صالح

صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن انهاء بلاده ملف التعويضات للكويت، طوى "فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، على حد تعبيره.

وأضاف في بيان صحفي: "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وتابع صالح: "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة، باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية للكويت المترتبة على غزو القوات العراقية لها في عام 1990.

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