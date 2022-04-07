بعد التصويت.. تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

من جانبها حذرت روسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، سيعتبر "بادرة غير ودية" لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها "رويترز".