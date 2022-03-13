بعد الجرعة التعزيزية من اللقاح.. "أوباما" يعلن إصابته بفيروس كورونا

ونشر أوباما عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه وزوجته، ميشيل أوباما، بسيدني بواتييه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "من خلال أدواره الرائدة وموهبته الفريدة، جسّد سيدني بواتييه الكرامة والفضيلة، وكشف عن قوة الأفلام التي تقربنا من بعضنا بعضًا، كما أنه فتح الأبواب لجيل من الممثلين، نحن نرسل أنا وميشيل حبنا لعائلته وفيلق من المعجبين به".