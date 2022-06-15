بعد الدعم الأمريكي.. "زيلينسكي": أناضل يوميًا للحصول على الأسلحة والمعدات

وتفصيلاً، قال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزًا جديدًا لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار.. أنا ممتن لهذا الدعم، فهو مهم خصوصًا لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.