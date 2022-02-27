بعد الرفض.. أوكرانيا توافق على عقد المفاوضات مع روسيا في بيلاروسيا

ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البلاروسية، أن وفداً أوكرانياً توجّه إلى مدينة غوميل البيلاروسية، اليوم الأحد؛ للمشاركة في المفاوضات مع وفد روسي يضم ممثلين من وزارتي الدفاع والخارجية والرئاسة الروسية.

وأوضحت "بيلتا" أن الموافقة الأوكرانية للمشاركة في المفاوضات، جاءت في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

من جانبه، بيّن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن الوفد الروسي ذاهب إلى مكان انعقاد المفاوضات في منطقة غوميل.

ورفضت أوكرانيا في وقت سابق اليوم، الدخول في أي مفاوضات على أراضي بيلاروسيا.