بعد الضغوط.. "جونسون" يعبّر عن قلقه من قبول أوكرانيا اتفاق "سلام سيئ"

عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، عن قلقه من أن تواجه أوكرانيا ضغوطاً للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا لا يصب في مصلحتها، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوروبا.
وأضاف جونسون لمحطات إذاعية في العاصمة الرواندية كيغالي أثناء مشاركته في قمة مجموعة دول الكومنولث "تقول دول كثيرة إن هذه حرب أوروبية غير ضرورية.. وبالتالي فإن الضغط سيزداد لتشجيع، وربما إجبار، الأوكرانيين على (قبول) سلام سيئ".
وأشار جونسون، وفق رويترز، إلى أن "عواقب نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شق طريقه في أوكرانيا ستكون خطرة على الأمن العالمي، وكارثة اقتصادية طويلة الأمد".