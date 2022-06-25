بعد الضغوط.. "جونسون" يعبّر عن قلقه من قبول أوكرانيا اتفاق "سلام سيئ"

عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، عن قلقه من أن تواجه أوكرانيا ضغوطاً للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا لا يصب في مصلحتها، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوروبا.