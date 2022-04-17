بعد انقضاء المهلة الروسية لإلقاء السلاح.. أوكرانيا: سندافع عن ماريوبول حتى النهاية

صحيفة سبق الإلكترونية– الرياض: أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن المدافعين عن ماريوبول سيقاتلون حتى النهاية، وذلك بعد انقضاء مهلة نهائية حدّدتها روسيا لهم اليوم "الأحد" لإلقاء السلاح، وإخلاء المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا ومينائها الاستراتيجي الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارًا مهمًّا لموسكو.