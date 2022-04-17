بعد انقضاء المهلة الروسية لإلقاء السلاح.. أوكرانيا: سندافع عن ماريوبول حتى النهاية

صحيفة سبق الإلكترونية– الرياض: أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن المدافعين عن ماريوبول سيقاتلون حتى النهاية، وذلك بعد انقضاء مهلة نهائية حدّدتها روسيا لهم اليوم "الأحد" لإلقاء السلاح، وإخلاء المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا ومينائها الاستراتيجي الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارًا مهمًّا لموسكو.
وأفاد "شميغال" في مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، بأن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة وسيقاتلون حتى النهاية.
وقال "شميغال": "إن المدينة لم تسقط، وقواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك، وسيقاتلون حتى النهاية، وفيما أتحدث إليكم ما زالوا في ماريوبول".