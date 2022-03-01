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بعد توقيع طلب الانضمام للتكتل.. "زيلينسكي" للاتحاد الأوروبي: أثبِتوا أنكم معنا

دعاهم إلى عدم ترك أوكرانيا وحيدة
بعد توقيع طلب الانضمام للتكتل.. "زيلينسكي" للاتحاد الأوروبي: أثبِتوا أنكم معنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

سبق
سبق

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بإثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا؛ وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى التكتل.

وقال "زيلينسكي" في كلمة للبرلمان الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، وهذا أمر مؤكد، وبدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة"، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف: "أثبتوا أنكم معنا، وأثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل، وأثبتوا أنكم أوروبيون حقّاً، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت، وسينتصر النور على الظلام، المجد لأوكرانيا".

الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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