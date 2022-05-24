بعد دخولها الشهر الرابع.. "شويغو": حربنا على أوكرانيا ستستمر

وأضاف "شويغو" خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه: "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقّق جميع الأهداف، بغضّ النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".