بعد دخولها الشهر الرابع.. "شويغو": حربنا على أوكرانيا ستستمر

قال وزير الدفاع الروسي ورئيس مجلس الأمن القومي سيرغي شويغو، اليوم "الثلاثاء": "يتعين على روسيا القتال لفترة أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف هجومها، الذي دخل شهره الرابع".
وأضاف "شويغو" خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه: "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقّق جميع الأهداف، بغضّ النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار إلى أن "الجهود الروسية لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين تؤدّي بالطبع إلى إبطاء وتيرة الهجوم، لكن هذا الأمر متعمد".