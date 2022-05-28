بعد ساعات من مصرع ضابط.. مقتل رجلَي أمن بهجوم مسلح في طهران

أكّدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقتل رجلَي أمن في هجوم مسلح بالعاصمة طهران.
وكشفت تقارير إعلامية أن الهجوم وقع في شارع طالقاني وسط طهران.
والهجوم الجديد يأتي بعد ساعات من مقتل ضابط برتبة رائد في هجوم مسلح جنوب شرق إيران.
والإثنين الماضي، أفاد ناشطون ومنصات إخبارية إيرانية معارضة، بمقتل عنصر من قوات الحرس الثوري في مدينة "قصرقند" جنوب شرقي إيران.
ووفق "بوابة العين" حادث الإثنين جاء أيضاً بعد يوم من مقتل العقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، حسن صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.