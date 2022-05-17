بعد ساعات من وصوله.. "باشاغا" يضطر لمغادرة طرابلس عقب اندلاع مواجهات مسلحة

من جهتها، بينت مصادر أن المواجهات اندلعت بعد وصول "باشاغا"، وعدد من وزرائه إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المقالة من البرلمان برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما أدّى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والخدمية.