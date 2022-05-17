بعد ساعات من وصوله.. "باشاغا" يضطر لمغادرة طرابلس عقب اندلاع مواجهات مسلحة

غادر رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، العاصمة طرابلس، اليوم (الثلاثاء)، برفقة عناصر من قوات اللواء 444 قتال، التابع للمنطقة العسكرية بالعاصمة، إثر اندلاع مواجهات بين جماعات مسلحة وسط المدينة.
وأفادت حكومة "باشاغا" في بيان، بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس، بعد وصولهم أمس؛ حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وحقناً للدماء، وإيفاءً بتعهدات الحكومة، التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقاً للقانون.
من جهتها، بينت مصادر أن المواجهات اندلعت بعد وصول "باشاغا"، وعدد من وزرائه إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المقالة من البرلمان برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما أدّى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والخدمية.
وأضافت أن المجموعات المسلحة التابعة لـ"الدبيبة" عادت تدريجياً إلى مقرّاتها بعد مغادرة "باشاغا" طرابلس.
أوضحت المصادر أن المسلحين التابعين لرئيس الحكومة المقالة، سيطروا على مقر تابع لكتيبة النواصي، التي ساهمت في دخول "باشاغا" إلى العاصمة.
وأفادت بأن اللواء 444 قتال، التابع للمنطقة العسكرية في طرابلس، تدخل لفض الاشتباك وطالب "باشاغا" بمغادرة طرابلس.